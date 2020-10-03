Van Gölü'ndeki tekne faciasına 7 tutuklama

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Özcan ÇİRİŞ-Salih BEŞKARDEŞ/BİTLİS-ADİLCEVAZ,(DHA)-VAN Gölü'nde geçen yıl Aralık ayında yaşanan ve 79 düzensiz göçmenden 7'sinin hayatını kaybettiği tekne kazasıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7´si tutuklandı.

Bitlis'in Adilcevaz İlçesi Erikbağı Köyü sınırlarındaki Van Gölü açıklarında 26 Aralık 2019 günü yaşanan kazada, 79 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. 7 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazada, 72 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Eylül günü, Van'da gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından dün Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 7'si mahkemece tutuklanan şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

İsimleri açıklanmayan 7 tutuklu, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-10-03 15:22:15



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