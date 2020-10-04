Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Ergezen son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS (DHA)BAYINDIRLIK ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen (71) memleketi Bitlis´in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.

Geçen cuma günü kanser tedavisi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bayındırlık ve İskan eski Bakanı ve AK Parti kurucularından eski Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığı'nda topraga verildi.

Cenazeye Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi M. Emin Bilmez, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Duaların okunduğu tören sonunda Ergezen'in yakınları mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-10-04 14:08:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.