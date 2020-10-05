Eski kaymakamdan halefi yeni kaymakama ziyaret

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Rize'nin Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, halefi Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Emre Zeyrek'i ziyaret etti.

20162019 yılları arasında Güroymak İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekili görevini yaptığı sıra Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığına atanan Ufuk Özen Alibeyoğlu, halefi Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek' makamında ziyaret etti. Kaymakam Zeyrek'e yapmış olduğu ziyaretten dolayı Ardeşen Kaymakamı Alibeyoğlu’na teşekkür etti.

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