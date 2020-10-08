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Yeni iskelelerin yapımına başlandı

İHA

Yeni iskelelerin yapımına başlandı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sahil bandında ve Kale Mahallesi’nde yapımına başlanan üç adet iskele yapımını yerinde inceledi.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan sahil bandında ve Kale Mahallesi’nde yapımına başlanan üç adet iskele yapımını yerinde inceledi. Tatvan’a değer katacak ve turizmi canlandıracak projeleri bir bir hayata geçireceklerini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Uzun uğraşlar sonucunda Allah’a şükür iskelelerin yapımına başlandı. Bölgemizin en önemli cazibe merkezi olan ilçemizin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizin en önemli faktörlerinden biri olan gölümüzden en iyi şekilde istifade etmek için hazırladığımız projelerin ilk ayağı olan iskele yapımlarına başladık. İkisi Kale Mahallesi’nde biri de sahil bandımızda olan üç adet iskelemizin yapımına başlandı. Etüt çalışması devam eden gemi barınağı projesi ve plaj projelerinin de yapılmasıyla bacasız sanayi dediğimiz turizmde istediğimiz ivmeyi yakalayacağız inşallah. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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