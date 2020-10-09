Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL kazanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL kazanacak

İHA

Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL kazanacak

Bitlis yöresinde kendine has büyüklüğü ve aromasıyla yetişen cevizden 150 milyon TL gelir bekleniyor.
Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Bitlis cevizinin aroması ve kalitesinin tartışılmaz olduğunu belirterek özellikle Adilcevaz cevizinin ülke genelinde meşhur olduğunu söyledi. Adilcevaz ilçesinin ceviz konusunda ayrı bir önemi olduğunu belirten Çelik, “Ceviz insan beslenmesinde çok önemli bir gıda maddesidir. Pandemi sürecinde ülkemizde tüm ürünlerde olduğu gibi kabuklu meyveyi de önemsedik. Bu yıl ceviz alanlarımızı artırdık. Bitlis'te bir milyon 300 bin dekar tarım arazimiz bulunmaktadır. Bunun 70 bin dekar alanına meyve yetiştirmekteyiz. Bununda 45 bin dekar alanı da ceviz üretimi yapılmaktadır. Bitlis'te ortalama 400 bin ceviz ağacı mevcut. Bunun yarısından fazlası meyve vermektedir. Geçen yıl rekoltemiz 3 bin 200 ton civarında olmuştu. Bu yıl yaptığımız kaplama ceviz bahçelerimizle bu sene cevizlerin var yılı olmasıyla tahmini 5 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl cevizin il ekonomisine katkısı 150 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz. Bu da ilimizde diğer tarımsal üretimlerin yanı sıra alternatif gelir kaynağı anlamında önemli bir üründür" dedi
Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kaplama ceviz bahçelerini desteklediklerini ifade eden Çelik, "Her yıl başta Bitlis Valimiz olmak üzere İl Özel İdaresi destekleriyle ceviz alıp çiftçilerimize bahçe yapmaları için dağıtırız. İlimizde ceviz önemli olduğu için bizler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile 2008 yılında bir çalışma başlatmıştık. Bizim yaklaşık 35 yerli ceviz çeşidimiz var. Bunların sertifikasyon işlemlerine başladık. Bunların içinde verimi en yüksek Adilcevaz13 ve Kazankaya olmak üzere iki çeşidimizde seçim yaptık. 10 yıl emek verdikten sonra tescil ve sertifikasyon işlemlerini bitirdik. Bu sene hasadı Adilcevazlı ceviz fidanı üreticimiz Mehmet Akkoyun ile birlikte yaptık. Burada her yıl 15 bine yakın ceviz fidanı yetiştirilir bizlerde bunların birçoğunu alıp dağıtırız. Bu işin sürekliliğini sağlama anlamında Bu yıl Erzurum Doğu Anadolu Projesine (DAP) proje sunduk. İnşallah 24 dekar alanda gen bahçesi ve sera kurarak fidan üretimini artıracağız. İlimizde 170 bin meyve vermeyen ağaçlar var. Bunları ekonomiye kazandırma adına her sene dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu sene yaptık. Bu yıl 6 bine yakın ceviz ağacının dönüşümünü yaptık. Bundan da 30 yaş üstü ağaçları iki yıl içinde meyveye yatırıyoruz. Bölgenin kadim meyvesidir. Biz Türkiye üretiminde 28. sıradayız. Şu anda 2 bin kişiye yakın ceviz hasadında çalışıyor” diye konuştu.
Adilcevazlı ceviz fidanı üreticisi Mehmet Akkoyun ise “Adilcevaz ilçesinde Kazankaya ve Adilcevaz13 çeşitlerini üretimini yapıyorum. Özellik olarak üstünde durduk sertifikasını aldık. Şu an iki çeşit üstünde üretim gerçekleştiriyoruz. Bin 800 rakımda üretim yapıyoruz. Özelikle soğuk iklimlere adaptasyon gösteriyor. Yağı tadı aroması olarak çok güzel. Yağ oranı çok yüksek, kendi kendini dölleyen bir çeşit. Şu anda Türkiye’de ceviz olarak gerideyiz. Tüketim olarak ilerdeyiz. Bunun geliştirmesi için çalışıyoruz. Bu sene hasat güzeldi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni iskelelerin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Yeni iskelelerin yapımına başlandı
Ahlat’ta korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Ahlat’ta korona virüs denetimleri
Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı
Başkan Çoban doğalgaz çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çoban doğalgaz çalışmalarını inceledi
Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti
Tatvan Belediyesi tarafından 15 farklı kurs açılıyor
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi tarafından 15 farklı kurs açılıyor
Bitlis Belediyesinin çevre çalışmaları
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinin çevre çalışmaları
Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X