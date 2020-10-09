Bitlis'te 5 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS ve ilçelerinde bu yıl yetiştirilen cevizler hasat edilmeye başlandı. 45 bin dekar alanda, 5 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor.

Aroması, yağı ve tescilli cevizleri ile ünlü Adilcevaz ilçesinde ceviz hasadına katılan Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, bölgede cevizciliğin geliştirilmesi için önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Rıfat Çelik, geçen yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte çalışma yürüterek tescillenen 'Kazankaya' ve 'Adilcevaz13' sertifikalı ceviz fidanı üretiminin yanı sıra, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında 24 dekar alanda bölgedeki cevizlerin yer alacağı seralarda `Gen bahçesi´ oluşturacaklarını belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Ceviz insan beslenmesinde çok önemli bir gıda maddesidir. Pandemi sürecinde ülkemizde kabuklu meyveyi de önemsedik. Bu yıl ceviz alanlarımızı artırdık. Bitlis'te bir milyon 300 bin dekar tarım arazimiz bulunmaktadır. Bunun 70 bin dekar alanında meyve yetiştirmekteyiz. Bu alanın 45 bin dekarında ise ceviz üretimi yapıyoruz. Bitlis'te ortalama 400 bin ceviz ağacı mevcut. Bunun yarısından fazlası meyve vermektedir. Geçen yıl rekoltemiz 3 bin 200 ton civarında olmuştu. Bu yıl yaptığımız kapama ceviz bahçelerimizle tahmini 5 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Bu yıl cevizin il ekonomisine katkısının da 150 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz."

'CEVİZ BAHÇELERİ İÇİN DESTEK VERİYORUZ'

Çelik, ceviz bahçeleri için destek verdiklerini de belirterek, "Ceviz, ilimizde diğer tarımsal üretimlerin yanı sıra alternatif gelir kaynağıdır. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kapama ceviz bahçelerini destekliyoruz. Her yıl başta Bitlis Valimiz olmak üzere il özel idaresi destekleriyle ceviz alıp, çiftçilerimize bahçe yapmaları için dağıtırız. İlimizde ceviz önemli olduğu için bizler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile 2008 yılında bir çalışma başlatmıştık. Bizim yaklaşık 35 yerli ceviz çeşidimiz var. Bunların sertifikasyon işlemlerine başladık. İçinde verimi en yüksek Adilcevaz13 ve Kazankaya çeşitlerinde seçimimizi yaptık. 10 yıl emek verdikten sonra tescil ve sertifikasyon işlemlerini bitirdik. Bu sene hasadı birlikte yaptık. Burada her yıl 15 bine yakın ceviz fidanı yetiştirilir, bizlerde bunların birçoğunu alıp, dağıtırız. Bu işin sürekliliğini sağlama anlamında bu yıl Erzurum DAP´a proje sunduk. İnşallah 24 dekar alanda gen bahçesi ve sera kuracağız, fidan üretimini artıracağız.''

'MEYVE VERMEYEN AĞAÇLARI DA EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Çelik, bölgede 170 bine yakın meyve vermeyen ağacın bulunduğunu belirterek, "İlimizde 170 bin meyve vermeyen ağaç var. Bunları ekonomiye kazandırma adına her sene dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu sene yaptık. Bu yıl 6 bine yakın ceviz ağacının dönüşümünü yaptık. Bundan da 30 yaş üstü ağaçları iki yıl içinde meyveye yatırıyoruz. Ceviz, bölgenin kadim meyvesidir. Biz ceviz üretiminde Türkiye´de 28´inci sıradayız. Şu anda 2 bin kişiye yakın gencimiz ceviz hasadında çalışıyor. Bu dönemlerde ayrıca istihdama da katkı sunuyor" dedi.

'BU SENE HASAT GÜZELDİ'

Ceviz üreticisi Mehmet Akkoyun ise, "Adilcevaz ilçesinde Kazankaya ve Adilcevaz13 çeşitlerini üretimini yapıyorum. Özellikle üstünde durduk, sertifikasını aldık. Şu an iki çeşit üstünde üretim gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz yer bin 800 rakımdır. Özelikle soğuk iklimlere adaptasyon gösteriyor. Yağı, tadı, aroması çok güzel. Yağ oranı çok yüksek, kendi kendini dölleyen bir çeşit. Şu anda Türkiye´de ceviz üretimi olarak gerideyiz. Tüketim olarak ilerdeyiz. Bunun geliştirmesi için çalışıyoruz. Bu sene hasat güzeldi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-10-09 09:36:57



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