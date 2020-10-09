Köy kadınlarının zorlu tandır ekmeği yapma telaşı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy kadınlarının zorlu tandır ekmeği yapma telaşı

İHA

Köy kadınlarının zorlu tandır ekmeği yapma telaşı

Doğu ve Güneydoğu’nun özellikle kırsal bölgelerinde ve köylerinde yaşayan kadınlar geçmişten günümüze kadar gelen zorlu tandır ekmeği yapımı telaşını sürdürüyor. Bitlis’te de köyde yaşayan kadınlar, kendi ürettikleri buğdayları una çevirerek tandır ekmeği yapıyor.
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyünde yaşayan kadınlar, ayda 34 defa toplu halde tandır ekmeği pişiriyor. Sabahın erken saatlerinde hamur mayalayan kadınlar, öğle saatlerinde tandırlarını yakarak ekmek pişirmek için hazır hale getiriyor. Mayalanan ve hazır hale getirilen hamurlar imece usulü ile tandır evlerine taşınarak burada ekmek haline getirilip pişiriliyor. Yakılan tandırla birlikte yoğun duman altında zorlu bir ekmek pişirme telaşına düşen kadınlar, arada bir tandır evlerinden dışarı çıkarak temiz hava alıyor. Tandır evlerinin üstünde bulunan havalandırma deliklerinden içeriye süzülen ışığın dumanla oluşturduğu ambiyansla ortaya çıkan görüntülerle birlikte 23 saat boyunca zorlu bir emek harcayan kadınlar gün sonunda kendilerine 1 hafta veya 10 gün yetecek tandır ekmeklerini pişiriyor.
Cemalettin köyünde tandır ekmeği pişiren kadınlardan Herdem Güvendik, “Cemalettin köyünde oturuyoruz. Haftada bir tandır ekmeği yapıyoruz. 24 senedir ben bu köydeyim. 20 senedir ben bu işi yapıyorum. Bir hamurda 200 tane ekmek çıkıyor. On güne kadar bize yetiyor. Tandır ekmeği yapmanın zorluğu çok ama mecbur yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nemrut Krater Gölünde sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Nemrut Krater Gölünde sonbahar güzelliği
Bitlis'te 5 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor
YEREL HABERLER Bitlis'te 5 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor
Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL kazanacak
YEREL HABERLER Bitlis çiftçisi bu yıl cevizden 150 milyon TL ...
Yeni iskelelerin yapımına başlandı
YEREL HABERLER Yeni iskelelerin yapımına başlandı
Ahlat’ta korona virüs denetimleri
YEREL HABERLER Ahlat’ta korona virüs denetimleri
Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hizan’da korona Virüs denetimi yapıldı
Başkan Çoban doğalgaz çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çoban doğalgaz çalışmalarını inceledi
Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek, kurumları ziyaret etti
Tatvan Belediyesi tarafından 15 farklı kurs açılıyor
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi tarafından 15 farklı kurs açılıyor
Bitlis Belediyesinin çevre çalışmaları
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinin çevre çalışmaları
Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X