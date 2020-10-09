Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kapalı kasa kamyonette 40 kaçak göçmen yakalandı.

Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi girişinde, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve Avrupa ülkelerine geçmeyi planladıkları belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü M.B.'nin üzerinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kaçak göçmenler Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-10-09 17:45:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.