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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı bir kişi yakalandı

İHA

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı bir kişi yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, ilçe merkezi girişinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içerisinde 40 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan M.B. isimli şüpheli yakalanmıştır. M.B.'nin yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli M.B. adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. Düzensiz göçmenler Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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