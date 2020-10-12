Tatvan'da kış mevsimi öncesi yol yapım çalışması

Hızlı bir tempoda aynı anda birçok mahallede yol yapım çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi, kış mevsimi öncesi asfalt kaplama ve kilit parke döşeme işine devam ediyor.

Kış mevsimi öncesinde Bahçelievler, Dumlupınar, Aydınlar, Hidayet ve Fatih mahallelerinde yol yapım çalışmalarına devam eden Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, son olarak Cumhuriyet Caddesi’ne dikey uzanan sokaklarda sıcak asfalt serimi için zemin hazırlama çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Cadde ve sokaklarımızda kış mevsimi öncesinde çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Bilindiği gibi aynı anda birçok mahallemizde yol yapım çalışmamız var. Hiçbir ayrım yapmadan tüm sokaklarımızı yeniliyoruz. Şu anda altyapı çalışmalarımızı tamamladığımız dikey uzanan sokaklarımızda asfalt çalışmalarına bugün itibari ile başladık. Kısa sürede hizmete tekrar açacağız bu yolları. İnşallah sezon sonuna kadar imkanlarımız doğrultusunda büyük oranda yollarımızı tamamlamış olacağız. Tatvan'ımızın hak ettiği güzelliğe kavuşmasına az kaldı" dedi.

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