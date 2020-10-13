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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bitlis'e gelecek

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bitlis'e gelecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” tırının 1617 Ekim'de Bitlis'e geleceği bildirildi.
"Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında hazırlanan gezici müzenin tüm Türkiye'yi dolaşacağı belirtildi. Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği mobil müzede ayrıca Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin ve askerin heykellerinin de yer alacağı ifade edildi.
Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile ‘Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 1617 Ekim 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Bitlis’imizde olacaktır. Çanakkale, bir milletin doğduğu yer. Bir milletin vatanı için, geleceği için gözünü bile kırpmadan ölüme gittiği, genç yaşlı demeden omuz omuza savaştığı yer. Arkasına bile bakmadığı yer, tereddüt dahi etmediği yer. Bir milleti millet yapan, adını tarihe destansı bir kahramanlık ve cesaret örneği ile yazdıran yer. Çanakkale Savaşı, işte böyle bir hikâye ile 105 yıl önce yaşandı. Ama hiçbir zaman kalplerimizden, akıllarımızdan gitmedi. Hiç eksilmedi. Çanakkale denildiğinde yüreklerimizi sızlatan o his hiç eksilmedi. Çanakkale denilince bizler için kendisini sorgulamadan ateşe atanlara duyduğumuz saygı ilk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze. İşte bu sebeple bu millet, hiç gitmese de o tarih yazılan şehre, en küçüğünden en büyüğüne kadar bilir Çanakkale’nin anlamını. Bu proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir mobil tır konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacaktır. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanmaktadır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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