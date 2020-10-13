Küçük kızın doğalgaz hayali engele takıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli 14 yaşındaki Ayşegül Yılmaz'ın ailesi evine doğalgaz çektirebilmenin mücadelesini veriyor.

Tatvan ilçesinde bağlı Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden Necmettin Yılmaz isimli vatamdaşın doğuştan engelli kızı Ayşegül Yılmaz (14), için evine doğalgaz çektirebilmenin mücadelesini veriyor. Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli kızının bakımının zor olduğunu söyleyen Baba Yılmaz, sürekli sobadan zehirlendiğini ve bu problemin giderilmesi için destek beklediğini dile getirdi. Bir kaç kez doğalgaz firmasını gittiğimi ifade eden baba Yılmaz, “Abonelik için evraklarım tamam olmasına rağmen, maliyet gerektiren bir iş olduğu için firma yapmaya yanaşmadı. Bir dilekçeyle Tatvan Kaymakamlığına müracaat ettim, kaymakam bey özel firma olduğu için müdahil olamayacaklarını söylediler. Sağolsun kaymakam bey firmayla görüşse de bir sonuç elde edemedik. Kızım yüzde 90’ın üzerinde engelli yatağa bağlı. Geçen yıl sobadan zehirlendiği için birçok kez hastaneye yatırmak zorunda kaldık. İşsizim çocuklarıma bakacak ve bu külfeti kaldıracak durumda değilim. Devletimden ve yetkililerden bu konuyla ilgili yardım bekliyorum” dedi.

Firma yetkilileriyle yapılan görüşme de “2020 yılı yatırım programında yer almıyor ama sene sonuna doğru başvuru durumuna göre tekrar gözden geçiriyoruz. Şirket olarak keşfi yapıldı. Yıllık belli bir bütçe de yatırım programınız var ve bunun dışına çıkamıyoruz. Normal imar yolunu takip ederek gittiğimiz de tek bir hane olduğundan 1,5 kilometrelik bir mesafe oluyor. Hattın hemen yakınında demiryolu geçiyor. Burada yatay sondaj yapılarak 4 metre kazı yapılması gerekiyor Buda maliyeti yüksek olduğundan bu yılki bütçeyi aşıyor”denildi.

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