Hizan’da bir köy karantinaya alındı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında toplandığı belirtilerek, “Korona virüs hastalığı ve vaka yöntemi kapsamında alınan kararlara ek olarak, ilçemize bağlı İncirli köyü 13 Ekim 2020 günü saat 12.00 itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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