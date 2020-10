– Van Urartu Göz ile Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) arasında indirim protokolü imzalandı.

Urartu Göz Müdürü Umut Beylik ve BİGACEM Başkanı Sinan Aygül tarafından imzalanan protokol kapsamında BİGACEM üyesi gazeteciler ve birinci derece yakınları hastanenin tüm hizmetlerinden indirimli ve ayrıcalıklı olarak yararlanmış olacak. Düzenlenen indirim protokolü imza töreninde konuşan Urartu Göz Müdürü Umut Beylik, anlaşmanın her iki kurum için hayırlı olmasını diledi. Halkın gören gözü olan gazetecilere göz ile ilgili sağlık hizmeti vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Umut Beylik, “İnşallah imzalamış olduğumuz bu protokol ile BİGACEM üyesi gazeteciler ve birinci derece yakınları hastanemizin hizmetlerinden ayrıcalıklı şekilde yararlanmış olacaklar. Protokol dahilinde işleme göre yüzde 10 ile yüzde 15’leri bulan bir indirim sağlanmış olacak. Daha öncesinde benzer indirim protokolleri imzalamıştık, ancak bu kez bu protokolün halkın gören gözü olan gazetecilere yönelik olması bizim için ayrıca anlamlı bir protokol oldu. Ben bu vesile ile anlaşmanın her iki kurum için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ise cemiyet olarak üyelerine yönelik tüm alanlarda kolaylık sağlanması noktasında başlattıkları çalışma kapsamında ilk protokolü Urartu Göz ile imzaladıklarını dile getirdi. Üyeleri için farklı alanlarda indirim protokolleri imzalamaya devam edeceklerini kaydeden Aygül, protokolün her iki kurum için hayırlı olması temennisinde bulundu.

