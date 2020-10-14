Bitlis'te elma hasadından 20 milyon lira gelir beklentisi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİS´te, bu yıl 14 bin ton elma hasadından yaklaşık 20 milyon lira gelir bekleniyor. 70 bin dekar alanda meyve üreticiliğinin yapıldığı kentte, 12 bin dekar alanda elma üretimi yapılıyor.

Havanın soğumaya başlamasıyla Bitlis ve ilçelerinde elma hasadına başlandı. Hasat için özellikle soğuk havayı bekleyen üreticiler, bu yıl verimden memnun olduklarını belirtiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, merkeze bağlı Ekinli köyünde yaşayan Mahmut Çoban´ın 4 dönüm üzerindeki elma bahçesinde hasada katıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 2012'de aldığı destekle 250 ağaçlık bahçe oluşturan Çoban, bu yıl yaklaşık 5 ton verim aldı.

'70 BİN DEKAR ALANI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNE AYIRDIK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Çelik, 2021 yılında da üreticilere gerek yerel kaynaklarla gerekse bakanlık düzeyinde destek verilmesine devam edileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bitlis´te diğer ürünlerimizde olduğu gibi elma bahçelerimizde de hasatlarımız başladı. 1 milyon 300 bin dekarlık tarım arazi varlığımızın yaklaşık 70 bin dekarlık alanı meyve yetiştiriciliğine ayırdık. Çoğunluğu ceviz olmakla birlikte kayısı, vişne, kiraz, badem ve elma gibi her türlü meyveyi Bitlis´te yetiştirebiliyoruz. Bu kapsamda elmada önemli bir üretim faaliyet alanımızdır. Bitlis genelinde yaklaşık olarak 12 bin dekarlık alanda elma kapama bahçelerimiz mevcuttur. Bunların 2020 yılı içindeki rekoltesi 13-14 bin ton olmasını bekliyoruz. Elmanın sofraya kadar gittiği fiyatları göz önünde bulundurduğumuzda ilimize her yıl yaklaşık 20 milyon TL gelir sağlanmaktadır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak biz yerelde valimizin destekleri ve teşvikleriyle beraber İl Özel İdaremizin bütçesinde de faydalanıyoruz. Dönem dönem başka kaynaklarından faydalanmak üzere çiftçilerimize meyve fidanı desteklerimiz oluyor."

'4 ÇEŞİT ELMA YETİŞTİRİYORUM'

Ekinli köyünde elma üreticiliği yapan Mahmut Çoban ise elmaların kışa dayanıklı ve aromasının yerinde olması için havanın soğumasını beklediklerini söyledi. Çoban, "Bitlis merkeze bağlı köyde bulunan 4 dönümlük arazimde meyvecilikle uğraşıyorum. 'Starking', 'golden', 'Arap kızı' ve 'Arjantin' olmak üzere 4 çeşit elma yetiştiriyorum. Bu yıl hasat zamanına geldik. Nasip olursa hasadımızı yapıp elmalarımızı piyasaya süreceğiz. Memleketimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla karınca kararınca kendi imkanlarımızla aile olarak burada uğraşıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-10-14 17:44:03



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