Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

Bitlis Belediyesi, Yükseliş Mahallesi’nin kaldırım ve ara sokaklarında düzenleme yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yükseliş Mahallesi’ndeki kaldırım ve ara sokaklarına parke taşı döşedi. Yükseliş Mahallesi’nde bulunan ana yolları da asfaltlayarak yeniden ulaşıma açtıklarını belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek halkımıza layık olduğu kaliteli yaşamın alt yapısını ve imkanlarını kazandırmaya çalışıyoruz. Yükseliş Mahallemizde caddelerimize önce kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfalt serimi yaptık, ardından da kaldırım ve ara sokaklara parke taşları döşedik. Cadde ve sokaklarımızda artık çok daha güzel görüntüler var" diye konuştu.

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