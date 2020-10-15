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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genel Sekreter Aydoğdu, projeleri yerinde inceledi

İHA

Genel Sekreter Aydoğdu, projeleri yerinde inceledi

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, KÖYDES projelerini yerinde inceledi.
Genel Sekreter Adem Aydoğdu, merkeze bağlı Ünaldı köyünde KÖYDES projesi kapsamında yapılan sanat yapıları ve yol çalışmalarını inceledi.
Genel Sekreter Aydoğdu’ya genel sekreter yardımcıları Halil Avkan ve Hamdullah Geylani, Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürü Ümit Kurtkan ile ilgili kontrol mühendisleri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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