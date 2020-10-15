Genel Sekreter Aydoğdu, projeleri yerinde inceledi

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Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, KÖYDES projelerini yerinde inceledi.

Genel Sekreter Adem Aydoğdu, merkeze bağlı Ünaldı köyünde KÖYDES projesi kapsamında yapılan sanat yapıları ve yol çalışmalarını inceledi.

Genel Sekreter Aydoğdu’ya genel sekreter yardımcıları Halil Avkan ve Hamdullah Geylani, Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürü Ümit Kurtkan ile ilgili kontrol mühendisleri de eşlik etti.

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