"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlislilerle buluştu



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlis'te vatandaşların ziyaretine açıldı. Müzeyi ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, "Hem Gelibolu'da kaymakamlık yaptım hem de Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı Ahlat'ın bağlı olduğu Bitlis'te valilik yapıyorum. Bu nedenle çok şanslıyım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale'den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bitlis'te ziyaretçilere açıldı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilde 7'den 77'ye herkese kapılarını açarken, kent Merkezi'ndeki Ulu Cami önünde kurulan TIR'daki mobil müzeyi ziyarete gelenler, pandemi salgını nedeniyle ateşleri ölçülerek içeri alındı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, mobil müzeyi gezerken duygulandığını belirterek şöyle konuştu:

"Hem Gelibolu´da kaymakamlık yaptım hem de Türklerin Anadolu´ya açılan kapısı Ahlat´ın bağlı olduğu Bitlis´te valilik yapıyorum. Malumunuz üzere ben 1915'te bu şu an içinde bulunduğumuz TIR'ın bize gösterdiği, savaşın gösterdiği kanlı muhaberenin gerçekleştiği tarihin en büyük ve en önemli zaferlerinden birinin kazanıldığı Çanakkale savaşının yapıldığı Gelibolu yarım adasındaki Gelibolu kaymakamıydım. İki yıl orada görev yaptım. Allah bana bu şerefi nasip etti. 100. yılında da oradaydım. Benim açımdan çok kıymetliydi. Bugün bunu burada tazeledik. Yine duygumu arttıran en önemli mevzu, bizim tarihin başlangıç noktası diye son zamanlarda çokça gündeme gelen Ahlat ilçesinin bağlı olduğu Bitlis valisiyim. Allah bana bunu da nasip etti. Bu hizmetin buraya gönderilmesinde emeği olan Kültür Bakanlığı'na teşekkür ederim. Tüm Bitlislileri buraya davet ediyorum. Kurtuluşun bulunduğu yerde yaşayan Çanakkale savaşının izlerini taşıyan bu alanı görsünler nasiplensinler istiyorum" dedi.

Gün boyunca ziyaretçilere açık olacak olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Tatvan'da olacak.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-10-16 15:50:39



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