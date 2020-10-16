Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait el bombaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki ilçesine bağlı Kapaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. "Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-175" adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyeti sonucu 9 el bombası ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-10-16 17:00:59
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