Hizan’da korona virüs denetimi gerçekleştirildi

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Bitlis’in Hizan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek’in katılımı ile korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Yelek, vatandaşlara ve esnafa maske ve mesafe kuralını hatırlatarak, virüs salgınıyla mücadelede tedbirin önemine değindi. Maske takan vatandaşlara duyarlılıkları nedeniyle teşekkür eden Kaymakam Yelek, vatandaşların talep ve şikayetleri de dinledi.

Gerçekleştirilen denetime Hizan Belediyesi Başkan Vekili Hümmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum amirleri katıldı.

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