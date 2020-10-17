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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımından Hatay’a destek

İHA

Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımından Hatay’a destek

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1’inci Lig’inde mücadele eden Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) voleybol takımı, geçtiğimiz günlerde büyük orman yangınlarının yaşandığı Hatay’da ceviz fidanlarını toprakla buluşturdu.
Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı bugün oynanması planlanan Hatay Büyükşehir Belediye Spor maçı için gittiği Hatay’a beraberinde ceviz fidanları da götürdü. TÜRŞAD voleybol takımı, Hatay’da birçok yerleşim alanında yakılan ormanlar nedeniyle 99 adet ceviz fidanını Hatay, İskenderun, Samandağı, Osmaniye ve diğer alanlarda toprakla buluşturdu. Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Adilcevaz ceviz fidanlarını Hatay ve çevresinde yakılan alanlarda toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Hatay Büyükşehir Belediye Spor maçı için geldiğimiz Hatay’da, geçtiğimiz günlerde birçok yerleşim yerinde yakılan ormanlar nedeniyle Adilcevaz’dan getirdiğimiz ceviz fidanlarını burada toprakla buluşturduk. Amacımız Hatay, İskenderun, Samandağı, Osmaniye ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermekti. Adilcevaz TÜRŞAD voleybol kulübü olarak, Eğitime Destek Platformu, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Bitlis Medeniyet Platformu, GKYDer Spor Kulübü temsilcilerimizle birlikte Allah’ın 99 güzel ismine ithafen 5 ayrı noktada 99 adet fidan diktik. İnşallah ceviz ağacı ile zeytin ağacı buralarda yan yana dostça büyüyecek. Kardeşliğimize halel getiren tüm yapılara, terör örgütlerine inat onlar yıkacak biz yapacağız, onlar yakacak biz yeniden dikeceğiz” dedi.
Öte yandan, bugün oynanması planlanan Hatay Büyükşehir Belediye Spor ile Adilcevaz TÜRŞAD TVF 1’inci Lig voleybol müsabakası, Hatay Büyükşehir Belediye Spor takımında görülen korona virüs vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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