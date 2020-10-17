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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te yeni Fuat Sezgin'ler yetişmesi için kültür evi projesi

DHA

Bitlis'te yeni Fuat Sezgin'ler yetişmesi için kültür evi projesi


Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)BİTLİS Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından başlatılan proje kapsamında, kentteki 130 yıllık tarihi bina restore edilerek Prof. Dr. Fuat Sezgin Kültür Evi olarak kullanılacak.  
BETAV Yönetim Kurulu, dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden Bitlisli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını yaşatmak ve yeni Fuat Sezginler yetişmesi için kültür evi projesini hayata geçiriyor. Bunun için, 130 yıl önce inşa edilen ve bir süre Defterdar Konağı olarak kullanılan ancak son yıllarda kış şartlarından dolayı yıkılan binada restorasyon çalışmalarına başladı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi bina, daha önce birkaç kez restore edilmiş, ancak kullanılmadığı için çökmeler meydana gelmişti. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bina, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserlerinin de sergileneceği kültür evi olarak faaliyet yürütecek. 
Öncelikle öğrenciler olmak üzere yerli ve yabancı turistlere de açık olacak kültür evi için çalışmalar sürerken, BETAV Bitlis Şube Başkanı Cevat Kaya, yıllardır Bitlis'te eğitime destek veren BETAV'ın bu kez eğitime farklı bir bakış açısıyla tarihi binanın onarılması kararını  aldığını söyledi. Bitlis'te yeni 'Prof. Dr. Fuat Sezgin'lerin yetiştirilmesi için bir kültür evi planladıklarını ve bu fikrin Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Başkanı Ahmet Eren'den çıktığını anlatan Kaya şöyle konuştu:
"Bilindiği üzere vakıf yıllardır eğitme katkı sunan bir vakıf ve hali hazırda 600'e yakın il dışında okuyan Bitlisli öğrencilerimize destek veriyor. Bu şekilde eğitime farklı bir boyuttan bakarak, bir kültür evi kazandıralım dedik. Burada eserler sergilenecek ama daha çok aktif eğitime yönelik bir yer olacak. Buradan öğrenciler her şekilde istifade edebilecek. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızın eserlerini görebilecek. Burada kitaplarını da okuyabilecekler, ilham veren bir yer oluşturma düşüncesindeyiz. Bu şekilde hem bir kütüphane ihtiyacı karşılanmış oluyor hem de Bitlis'ten çıkan bir üstadın eserlerinin Bitlis'te inceleme şansı olacak. Bu da öğrencilerimiz için bir rol model oluşturacak. Bu konuda başarılı bir adım atmayı planlıyoruz. Tabi ki vatandaşlarımıza, dışarıdan gelenlere Fuat hocamızı merak edip bilgi edinmek isteyen her kesime de açık olacak."
Kaya, binanın tescilli ve koruma altında olduğunu belirterek, "Binamız tescilli ve aynı zamanda koruma altında olan bir bina. 1890 yılında inşa edilip, farklı farklı alanlarda kullanılmış. En son ise defterdar konağı olarak kullanılmış. Daha sonra küçük bir tadilat geçirmiş. Ardından da BETAV'ın hizmetine sunuldu. Bu bina üç katlı bir yapıya sahiptir. Biz iki katını kullanmayı düşünüyoruz. Alt katı bahçeye açılan ve bir katı mahzenden oluşuyor. Ancak etkinlik ve çalışmaların yapılacağı yer ilk iki kat olacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2020-10-17 15:32:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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