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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Tanğlay’ın Muhtarlar Günü mesajı

İHA

Belediye Başkanı Tanğlay’ın Muhtarlar Günü mesajı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, muhtarların halk ile yönetimler arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, “Muhtarlar, kamu idarecileri olan bizlerin mahallelerdeki gözümüz kulağımızdır. Bitlis’imizin genişleyen hizmet sahamızda önemleri bir kat daha artmış, uzakların yakın olmasında bizlere değerli katkıları olmuştur. Bu duygularla vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşması, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.

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