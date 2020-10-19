Vali Oktay Çağatay muhtarları makamında kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bazı muhtarları makamında ağırladı.

Bitlis Muhtarlar Derneği Başkanı ve Saray Mahallesi Muhtarı İlhan Turgut, Kireçtaşı Köyü Muhtarı Felemez Ulaştan ve Çeltikli Köyü Muhtarı Maşallah Demir’i makamında kabul eden Çağatay, yerel yönetimde muhtarların önemine değindi. Muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en önemli taşlarından biri olduğunu belirten Vali Oktay Çağatay, “Devletimizin hizmetlerinin en ücra yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmasında muhtarlarımızın çok büyük emeği bulunmaktadır. Devletimizin hizmetlerinin yerine getirilmesinde katkı sunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; tüm Köy ve mahalle muhtarlarımıza başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.

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