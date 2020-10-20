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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da ‘Bilardo Bölge Şampiyonası’ düzenlendi

İHA

Tatvan’da ‘Bilardo Bölge Şampiyonası’ düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bu yıl 8.’si düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bilardo Bölge Şampiyonası sona erdi.
Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediyesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla Tatvan Platin Bilardo Salonu tarafından organize edilen turnuvaya 10 ilden toplam 96 sporcu katıldı. Toplam 3 gün devam eden ve oldukça çekişmeli geçen turnuvada birinciliği Bingöllü sporcu Mirbey Berdibek, ikinciliği Tatvanlı sporcu Ali İleri, iki sporcunun paylaştığı üçüncülüğü ise Diyarbakırlı sporcu Murat Macit ve Bingöllü Metin Öztürk göğüsledi. Turnuva kapsamında ayrıca kente gelen sporculara şehir gezdirilerek ilçenin de tanıtımı yapıldı.
Düzenlenen turnuva organizasyonu ile ilgili konuşan Tatvan Platin Bilardo İşletmecisi ve organizasyon sorumlusu İbrahim Güzeluçar, Tatvan olarak bu yıl şampiyonanın 8.’sine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Toplam 3 gün süren şampiyonaya 10 il ve çevre ilçelerden toplam 96 sporcunun katılım sağladığını dile getiren Güzeluçar, “Oldukça çekişmeli ve bir o kadarda güzel bir turnuva oldu. Sporcularımız bir yandan turnuvada kıran kırana maçlar yaparken, bir yandan da organizasyonla ilçemizin de tanıtımı yapılmış oldu. Turnuvaya katılan herkes çok güzel ağırlandı ve mutlu bir şekilde ilçemizden ayrıldı. Sporcuların buradan mutlu ayrılması bizlerin tüm yorgunluğunu aldı, ne mutlu bize ki memleketimizi böylesi güzel sporlarla tanıtılmasına vesile oluyoruz. Ben bu vesile ile organizasyona katkı sunan kurumlarımız başta olmak üzere herkese ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan; turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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