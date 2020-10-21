Hizan’da yeni köy yolları açılıyor

– Bitlis’in Hizan Özel İdaresi ekipleri, en ücra yerlerdeki mezralara yol hizmeti götürüyor.
Hizan Kaymakamlığı öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren özel idare ekiplerinin köylere hizmetleri devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Meydan köyü Üçkardeş mezrası, yeni yola kavuştu.
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