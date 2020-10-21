Bitlis'te otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 2 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı. Araçta, 2 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.Z. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE
2020-10-21 12:24:14
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