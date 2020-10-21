Başkan Geylani’den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazeteciliğin; bilgi, birikim ve yeteneğin etkin bir şekilde harmanlandığı ve önemli mesleklerin başında geldiğini ifade eden Başkan Geylani, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve temel taşları olan gazeteciler; insanların düşünce ve doğru haber alma özgürlüğünü sağlayan etkili araçlardan birisi olup, kamu yararına yönelik ilkeli ve doğru haberler gerçekleştirip, yerelden genele; sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki gelişime katkı sağlamak suretiyle ülke gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadır. Gelişen ve değişen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan iletişim, haberleşme ve toplumsal duyarlılığı ortaya koyan düşünceler, gazetecilerin süzgecinden geçerek doğru, ilkeli ve tarafsız bir şekilde okuyuculara aktarılmaktadır. Toplumun gözü, kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın haber alma hakları adına fedakârca çalışan basın mensuplarımız, aynı zamanda demokrasimizin ve ifade hürriyetinin vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle zor şartlar altında halkımıza bilgi alışverişi sağlayan, gecegündüz demeden halkımızı aydınlatmak için çalışan, milletin yararı için yazan, mesleğini onurla icra eden değerli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor ve tüm basın çalışanlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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