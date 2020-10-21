Vali Oktay Çağatay OSB’de incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, organize sanayi bölgesinde (OSB) yapımı devam eden ve faaliyete geçen fabrikaları inceledi.

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Tatvan Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Tekin Erdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte OSB’de temelleri atılan fabrikaların inşaat çalışmalarını ve faaliyete geçen fabrikaları yerinde inceledi. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çağatay, yüklenici firmadan ve yetkililerden fabrikaların son durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan yatırımcıların fabrikalarını gezen Vali Çağatay, yatırımcılara kolaylıklar diledi. Vali Çağatay, Bitlis OSB’de faaliyete geçen fabrikaları da gezerek, yatırımcılara bol kazançlar dileyip, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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