VEDAŞ’tan Bitlis’e 100 milyon TL’lik yatırım

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Bitlis ilinde gerçekleştirdiği yatırım çalışmalarıyla enerji altyapısını güçlendiriyor.

Merkez ve kırsal bölgelerdeki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; “2020 yılı içerisinde Hizan ilçemize yaklaşık 10 milyon TL bedelle yeni yatırım gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında yaklaşık 600 adet direk, 30 kilometreye yakın enerji nakil hattı ve köy şebekelerinin yenileme çalışmasını tamamladık. Yapılan çalışmalar sonucunda ağaç direklerle dağlardan geçen elektrik hattını yol güzergâhına alarak olumsuz hava şartlarına karşı daha dayanıklı olan beton direklerle şebekemizi güçlendirdik. Tüketicilerimize kaliteli enerjiyi kesintisiz bir şekilde sunmak için birçok noktada köy içi elektrik şebekesini de yeniledik” dedi.



Tatvan ilçe merkezinde elektrik hatları yeraltına alınıyor

Tatvan ilçesinin şebekesini güçlendirmek için bugüne kadar birçok yatırım projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Özsoy, “Şimdi de Tatvan ilçe merkezindeki birçok noktada elektrik hatlarını yer altına alıyoruz. Tatvan Belediyesi ve Karayolları ile koordineli bir şekilde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüttüğümüz aydınlatma çalışmasıyla da ilçe merkezimiz modern ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşacaktır” ifadesinde bulundu.



Bitlis’e 100 milyon TL yatırım

Özelleşme sonrasındaki süreçte Bitlis’e 100 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Özsoy, “Bugünün ve geleceğin enerji ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek modern elektrik şebekesini ilimize kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Hatların yer altına alınması, cadde ve sokak aydınlatması, teknolojinin elektrik şebekesine entegrasyonu gibi yatırımlarımız sayesinde hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artırıyoruz. Tüketicilerimizin memnuniyetini geliştirmek için hayata geçirdiğimiz yatırım projelerimizin Bitlis’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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