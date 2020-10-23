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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da hırsızlık: 1 gözaltı

İHA

Tatvan’da hırsızlık: 1 gözaltı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otodan hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Asayiş Büro Amirliğince, 22 Ekim 2020 günü Tatvan ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kamera inceleme çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın Ş.Ç. isimli şüpheli olduğu tespit edilmiş, tespit edilen şüpheli 23 Ekim 2020 günü hırsızlık olayı neticesinde çalınan bin TL değerindeki oto teybi ve teybe ait flash bellek ile yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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