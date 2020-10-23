Tatvan’da hırsızlık: 1 gözaltı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otodan hırsızlık yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Tatvan Asayiş Büro Amirliğince, 22 Ekim 2020 günü Tatvan ilçesinde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan kamera inceleme çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın Ş.Ç. isimli şüpheli olduğu tespit edilmiş, tespit edilen şüpheli 23 Ekim 2020 günü hırsızlık olayı neticesinde çalınan bin TL değerindeki oto teybi ve teybe ait flash bellek ile yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.