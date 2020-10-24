BEÜ Rektörü Prof. Yardım, YÖK Sanal Laboratuvarı tanıtım toplantısına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) yapılan YÖK Sanal Laboratuvarı tanıtım toplantısına katıldı.

YÖK binasında düzenlenen YÖK Sanal Laboratuvarı tanıtım toplantısında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Sanal Laboratuvar Projesi'nin detaylarını açıkladı. Başkan Saraç, BEÜ’nün de dâhil olduğu uygulamanın, 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren 18 üniversitenin Fen ve Mühendislik Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören, 15 bin civarındaki öğrencinin hizmetine sunulacağını söyledi. Küresel salgın nedeniyle geçen Mart ayında üniversitelerde uzaktan öğretime geçildiğini ve bununla birlikte laboratuvar uygulamaları gerektiren derslere ilişkin çözümler arandığını belirten Başkan Saraç, “Bu salgın ortaya çıkmadan önce başlattığımız Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında uygulamaya koyduğumuz icraatlarımızın bu dönemde bizlere önemli katkıları oldu. Bu bağlamda değerlendirilebilecek olan YÖK Sanal Laboratuvar Projesi de haziran ayı başında olgunlaştı. İlk aşamada laboratuvar uygulamalarının en yoğun olduğu Genel Kimya ve Genel Fizik laboratuvar derslerini belirledik. YÖK'ün koordinasyonundaki bu projede 11 farklı üniversiteden akademisyenler ve uzmanlar görev aldı. Geçtiğimiz günlerde de YÖK Sanal Laboratuvarına dâhil üniversitelerin operatörlerine ve dersleri verecek öğretim üyelerine gerekli eğitim verildi. Önümüzdeki pazartesi günü yani 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren YÖK Sanal Laboratuvar uygulaması ilk aşamada Dijital Dönüşüm Projesinde yer alan 18 üniversitemizin Fen ve Mühendislik Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim gören yaklaşık 15 bin civarındaki öğrencimizin hizmetine sunulacak. Önümüzdeki dönemden itibaren tedrici olarak üniversite sayısını artırmayı planlıyoruz. Ayrıca bu uygulama pandemi dönemiyle sınırlı bir uygulama değil. Bu uygulama, eğitimöğretimin niteliğini artırıcı ve pandemi sürecinin sonrasında kullanılmak üzere kurguladık.”



Projede 24 akademisyen görev aldı

Sisteme girişlerin edevlet üzerinden gerçekleştirileceğini ve üniversiteler tarafından kendilerine bildirilen operatörlerin de edevlet üzerinden sisteme giriş yapmaları konusunda yetkilendirildiğini kaydeden Başkan Saraç, "Bu operatörler üniversitede ilgili dersleri verecek olan öğretim elemanlarının, öğretim elemanları da dersi alacak öğrencilerinin kullanıcı olarak kayıtlarını yapacaklar. Bu projenin kendisi kadar ortaya konuluşu da bizim için çok değerli. Bu proje maalesef artık günümüzde sık görülmeyen 'birlikte iş yapma modelinin de güzel bir örneğini sunuyor. YÖK'ün bu projesinin hayata geçmesi için TÜBİTAK büyük bir katkı verdi. Diğer taraftan da farklı üniversitelerden 24 akademisyen de bu projede görev aldı. Bu hocalarımızın katkılarındaki motivasyonları ise sadece mesleklerine verdikleri önem idi. Diğer bir ifade ile akademide hala idealist hocalarımızın da bulunduğunu gösterdiler. Önümüzdeki günlerde de inşallah yükseköğretim sisteminin bütününe şamil 'YÖK Kariyer Liyakat Projesi'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra proje yürütücüsü YÖK üyesi Naci Gündoğan, projenin detaylarına ilişkin bilgi vererek, uygulamayı gösterdi.

Uygulamada her deneyde konu anlatım videosu ve PDF dosyası yer alıyor. Öğrenci deneye başlamadan önce bu videoyu izliyor. Laboratuvara girmeden önce o deneyle ilgili öğrencinin yetkinliğini ve bilgisini ölçen 'evet/hayır' soruları yer aldı.



Projeye BEÜ ile birlikte toplamda 18 üniversite dâhil oldu

Tanıtım toplantısına, projeye dâhil olan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ın yanı sıra Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesinin rektörleri de katıldı.

YÖK Sanal Laboratuvar uygulamasını değişik üniversitelerden toplamda 24 akademisyen hazırladı. Ayrıca projenin hazırlanmasında TÜBİTAK'tan da 12 uzman görev aldı. Projenin başladığı 11 Haziran 2020 tarihinden itibaren 32 toplantı yapılırken, kimya alanında 6, fizik alanında 4 tane deney tamamlandı. Yılsonuna kadar kimyada 14, fizikte 10 deneyin tamamlanması hedefleniyor.



“Üniversitemize hayırlı olsun”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, uygulamanın Üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

“Öğrencilerimiz için hep daha iyi imkânlar sunmaya yönelik adımlar atıyoruz ve bunun için çalışıyoruz” diyen Rektör Yardım, YÖK Sanal Laboratuvarı uygulamasının Üniversiteye ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, bu ve benzeri projelerde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

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