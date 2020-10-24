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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta DATÜB Temsilciliği açıldı

İHA

Ahlat’ta DATÜB Temsilciliği açıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği’nin (DATÜB) Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2016 yılında Ahlat’a yerleştirilen Ahıska Türklerinin sorun ve görüşlerinin alınması amacıyla DATÜB Ahlat Temsilciliği açıldı. TOKİ mevkiinde kurulan temsilcilik bürosunun açılışında konuşan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Ahıska Türklerinin çok eziyet gördüğünü ifade eden Kassanov, “Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugün Ahıskalıların vatandaşlık problemi çözüldü. En önemlisi de 75 yıl içerisinde dinimizi, dilimizi, örf ve adetlerimizi unutmadık. Sovyetler Birliği zamanında da orucumuzu tutup, namazımızı kıldık. Bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. 9 ülkede yaşasak ta birliğimizi koruyoruz. Bu nedenle DATÜB’ü kurduk. Bu birlik dünyada yaşayan 600 bin Ahıskalının birliğidir. Bugün bir temsilcilikte Ahlat’ta açıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.
Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ’da, Türki milletinin tarih boyunca diğer milletlere el uzatan bir millet olduğuna vurgu yaparak, “Allah’ın izniyle yeniden aynı vizyonumuzu üstleniyoruz. Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Hepiniz bizlerden birisiniz. Hep birlikte hem Ahlat’a hem de ülkemize faydalı işler yapacağımızdan eminim” ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da yurt edinmenin kolay olmadığına dikkat çekerek, “Onun için biz yurda ana yurdu diyoruz. Onun için Anadolu’da anaların emeği çok büyük olacak. Çocukları öyle yetiştireceksiniz ki, vatanın asil evlatları olacaklar. Bu vatanı hiçbir zaman böldürmeyecek, böldürtmeyecek ve sahip çıkacaklar. Nice bin yıllar daha bu vatan İslam’ın miftahında, Türk milletinin hizmetinin asıl adresi olacaktır. Mazlum insanları bütün dünya zulmünden kurtarmak gibi bir asaleti Allah bu millete nasip etmiş” diye konuştu.
Kurdele kesimi ve ikramlarla sona eren açılış programına DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, DATÜB Ahlat temsilcisi Hamza Kehvan ile Ahıskalı aileler katıldı.

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