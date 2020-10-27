DAP ve DAKA’dan Bitlis’teki elma yetiştiricilerine yüzde 50 destek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde 4 milyon TL’lik meyvecilik destek protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ile 4 milyonluk proje destek protokolü Bitlis Valiliği, DAP, DAKA ve Ahlat Kaymakamlığı arasında imzalandı. Protokolün ardından elma bahçesindeki hasada katılan Bitlis Valisi ve beraberindekiler, elma hasadı yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat’ta 30 dekar alanda 50 adet elma bahçesi kurulacağını belirterek, “Elma bahçesinde bugün hasat yapılıyor. Bizlerde yardım ediyoruz. Allah hayırlı etsin. Burada asıl bulunma sebebimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından finanse edilen DAP Başkanlığı ve DAKA tarafından yürütülen Ahlat’taki yaklaşık her biri 30 dekardan 50 adet toplamda 2 milyon liralık elma bahçesi kurulacak. Onlarla protokol imzaladık. Tabi finansmanla yürütülecek. Önümüzdeki yıllarda Ahlat patates ve fasulyede Türkiye’nin önemli bir bölümünü karşıladığı gibi elmada da bunu sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kapama elma bahçesinin sahibi Saki Gültepe ise bölgenin elma yetiştiriciliğine elverişli olduğunu, herkesi bu bahçeleri oluşturmaya davet etti. Gültepe, "Ahlat’ta meyve üretiyorum. Meyveler kaliteli ve güzel. Çiftçilerin buna yönelmesini istiyoruz. Bahçeyi gezdik verim yüksek. Projelerle Ahlat’ta büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Proje hakkında DAKA Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından TRB2 Bölgesinde tarımsal üretimde üretkenlik ve verimliliğin sağlanması, bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan ‘Ahlat’ta Meyveciliğin Geliştirilmesi’ projesinin imza törenini gerçekleştirdi. DAP ve DAKA tarafından finanse edilen proje kapsamında bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi sağlanacak. Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Vangölü Havzası içinde yer alan meyveciliğe elverişli Bitlis’in Ahlat ilçesinde kapama tek çeşit meyve üretimi yapılan elma bahçe tesislerinin kurulmasının desteklenmesi amacıyla DAP ve DAKA’nın ortak yürüttüğü projeye toplamda 4 milyon liralık bütçe ayrılmış olup, bütçenin 2 milyon liralık kısmı hibe olarak verilecektir. İmza töreni gerçekleştirilen proje ile Ahlat ilçe kırsalında kurulacak olan kapama elma bahçelerinin kurulum ve bakım aşamalarında mevsimlik olarak 150 kişiye ek istihdam sağlanacaktır. Proje kapsamında asgari 20, azami 30 dekar büyüklüğünde 50 adet kapama elma bahçesinin kurulması hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında uygulamalı eğitimler ve teknik geziler yapılacaktır” denildi.

Ahlat ilçesinde bir elma üreticisinin bahçesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

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