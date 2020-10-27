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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat'ta en az 20 dekarlık 50 elma bahçesi kurulacak

DHA

Ahlat'ta en az 20 dekarlık 50 elma bahçesi kurulacak


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Ahlat ilçesinde, elma üretiminin artırılması için her biri en az 20 dekar olan 50 elma bahçesi kurulması için protokol imzalandı. Projeyle 150 kişiye geçici iş imkanı da sağlanacak.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliği ile 50 elma bahçesi kurulması için protokol imzalandı. Elma üreticisinin bahçesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret  Dağ, Doğu Anadolu Bölgesi Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP BKİ) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı. Protokolün imzalamasının ardından elma bahçesinde hasat yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat´ta 30 dekar alanda 50 adet elma bahçesi kurulacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´mız tarafından finanse edilen, DAP Başkanlığı ve DAKA tarafından yürütülen Ahlat´taki yaklaşık her biri 30 dekardan 50 adet toplamda 2 milyon liralık elma bahçesi kurulacak. Protokolü imzaladık, tabii finansmanla yürütülecek. Önümüzdeki yıllarda Ahlat patates ve fasulyede Türkiye´nin önemli bir bölümünü karşıladığı gibi elmada da bunu sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ederiz."
150 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI
İmza töreni gerçekleştirilen proje ile Ahlat ilçe kırsalında kurulacak olan kapama elma bahçelerinin kurulum ve bakım aşamalarında mevsimlik olarak 150 kişiye ek istihdam sağlanacağı da belirtildi. Proje kapsamında, asgari 20, azami 30 dekar büyüklüğünde 50 adet kapama elma bahçesinin kurulması hedeflendiği, ayrıca uygulamalı eğitimler ve teknik gezilerin de yapılacağı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-10-27 14:27:01

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