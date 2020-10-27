DAP ve DAKA’dan Ahlat’taki elma yetiştiricilerine destek

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde meyvecilikle uğraşan üreticilere destek amacıyla protokol imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kurumların desteklerini içeren protokol Bitlis Valiliği, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, DAKA ve Ahlat Kaymakamlığı arasında imzalandı.

Protokolün ardından elma bahçesindeki hasada katılan Bitlis Valisi ve beraberindekiler, elma hasadı yaptı. Protokol kapsamında Ahlat’ta 30 dekar alanda 50 adet elma bahçesi kurulacak. Proje ile Bölgenin sahip olduğu meyvecilik kapasitesini daha etkin ve verimli kullanmak amaçlanıyor. 20192020 yıllarında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen güdümlü proje ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde ve Van’ın Tuşba ilçesinde havza bazlı meyve alanları oluşturulacak.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve DAKA tarafından finanse edilen proje kapsamında bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi sağlanacak. Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Vangölü Havzası içinde yer alan meyveciliğe elverişli Bitlis’in Ahlat ilçesinde kapama tek çeşit meyve üretimi yapılan elma bahçe tesislerinin kurulmasının desteklenmesi amacıyla DAP ve DAKA’nın ortak yürüttüğü projeye toplamda 4 milyon liralık bütçe ayrılmış olup, bütçenin 2 milyon liralık kısmı hibe olarak verilecek.

Ahlat ilçesinde bir elma üreticisinin bahçesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan katıldı.

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