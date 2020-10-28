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Bitlis'te patatesten bu yıl 350 milyon TL gelir bekleniyor Bitlis’te patates üretimi süresince yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor

İHA

Bitlis'te patatesten bu yıl 350 milyon TL gelir bekleniyor Bitlis’te patates üretimi süresince yaklaşık 10 bin kişi istihdam ediliyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bu yıl patates hasadından 350 milyon TL gelir beklenirken, 10 bin kişi istihdam ediliyor.
Türkiye’nin patates ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan Ahlat ilçesinde bu yılki patates veriminin 55 bin dekarlık alanda yaklaşık 230 bin ton olması bekleniyor. Birçok üründe markalaşan Ahlat Ovası, patates üretiminde de adından söz ettiriyor. Bölgenin patates ihtiyacını karşılayan Ahlat Ovası'nda yetişen patates, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da satılıyor.
Tarlalarda yapılan hasada katılan Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, bu yıl patates üretiminin verimli geçtiğini söyledi. Bu yıl patatesin kent ekonomisine 350 milyon TL katkı sunmasını beklediklerini belirten Çelik, yıllık sadece patates tarlalarında 7 ile 10 bin arasında işçiyi istihdam ettiklerini vurguladı. Çelik, "Patates Bitlis'in önemli değerlerindendir. Bitlis'in patates üretimi Türkiye'de iyi bir yerdedir, hem yemeklik hem de sertifikalı tohumluk üretim olarak. 2020 yılında yaklaşık 5055 bin dekarlık alanda ekim yaptık. Bu yılki rekoltemizin 230 bin tondan fazla olmasını bekliyoruz. 10 bin dekarlık alanda da sertifikalı tohumluk üretimimiz var" dedi.
Patatesin Bitlis'in stratejik bir ürünü olduğunun altını çizen Çelik, şunları söyledi:
“Patates ilimizin stratejik bir ürünüdür. Bu yıl gayri safi hasıla anlamında ilimize katma değeri tohumluk ve yemeklik üretimiyle birlikte 350 milyon TL civarında olmasını bekliyoruz. Genç işsizlerimizin istihdamı anlamında da patates önemli bir üretim alanımızdır. Nisan ayından itibaren komşu il ve ilçelerimizden yoğun bir mevsimlik göçü yaşanmaktadır. Yıl içerisinde sadece patates alanında 7 ile 10 bin arasında işçiyi, 56 ay boyunca istihdam ediyoruz.”
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak patates üreticilerini desteklediklerini hatırlatan Çelik, "Gerek kırsal kalkınma yatırımları destekleme programları kapsamında yüzde 50 hibe desteğimiz, patates depolarının yapımı, patates eleme, paketleme, tasnif alet makinesi olsun, mazot, gübre desteği, sertifikalı tohumluk üretim desteğini sağlıyoruz. 2021 yılında da soframızın vazgeçilmezi olan patatesi destekleyeceğiz. Bu yıl ürünümüz bereketliydi. Fiyatlar şu an normal seyrediyor" ifadelerini kullandı.
Ahlat Tarım Havzası'nda bir karış boş arazi bırakmadıklarını dile getiren Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden de, Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unu karşıladıklarının altını çizdi. Demirden, "Cumhurbaşkanın talimatlarıyla bir karış boş bir yer kalmamak şartıyla çiftçilerimiz ürünlerini ektiler. Buğday, fasulye ve şimdi de patates hasadını yapıyoruz. Yavaş yavaş hasadın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Havaların iyi gitmesiyle çiftçilerimiz ürünlerini söküyorlar. Patates üretiminde Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unu Ahlat'ta üretiyoruz. Şu an fiyatlar istediğimiz gibi değil, bunun düzeleceğine inanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere ülkenin birçok iline ve yurtdışına da gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

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