Ahlat'ta patatesten 350 milyon lira gelir bekleniyor



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/ BİTLİS, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli patates havzalarından bir olarak nitelendirilen Ahlat´ta, bu yıl patates sökümlerine başlandı. Türkiye´nin patates tüketiminin yüzde 10´unu karşılayan ilçede, bu yıl 350 milyon lira gelir bekleniyor.

Ahlat'ta sertifikalı tohumla üretilen patatesler, bölge illeri başta olmak üzere yakın ülkelere de ihraç ediliyor. Tarlalardaki hasada katılan Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ve Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, bu yıl patates üretiminin verimli geçtiğini söyledi. Bu yıl patatesin kent ekonomisine 350 milyon TL katkı sunmasını beklediklerini belirten Tarım ve Orman Müdürü Çelik, tarlalarda yıllık 7 ila 10 bin tarım işçisinin de istihdam edildiğini kaydetti.

Bitlis için önemli bir değer olan patates üretiminin, Türkiye için de önemli yere sahip olduğunu belirten Çelik, hem yemeklik hem de sertifikalı tohumluk üretim olarak 2020 yılında yaklaşık 50-55 bin dekarlık alanda ekim yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yılki rekoltemizin 230 bin tondan fazla olmasını bekliyoruz. 10 bin dekarlık alanda da sertifikalı tohumluk üretimimiz var. Patates Bitlis için stratejik bir üründür. İstihdam anlamında da önemli bir yere sahip. Nisan ayından itibaren komşu il ve ilçelerimizden yoğun bir mevsimlik işçi göçü yaşandı. Yıl içerisinde sadece patates alanında 7 ila 10 bin arasında işçi 5-6 ay boyunca istihdam edildi. Ayrıca kırsal kalkınma yatırımları destekleme programları kapsamında da destekleniyor. Patates depolarının yapımı, patates eleme, paketleme, tasnif, mazot, gübre desteği, sertifikalı tohumluk üretim desteği de sağlıyoruz. 2021 yılında da soframızın vazgeçilmezi olan patatesi destekleyeceğiz."

`TÜRKİYE´DE 9´UNCU SIRADAYIZ´

AHZO Başkanı Necat Demirden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın talimatları doğrultusunda her karış toprağı değerlendirdiklerini söyledi. Demirden, "Bir karış boş yer kalmamak şartıyla çiftçilerimiz ürünlerini ektiler. Buğday, fasulye ve şimdi de patates hasadını yapıyoruz. Yavaş yavaş hasadın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Havaların iyi gitmesiyle çiftçilerimiz ürünlerini söküyorlar. Patates üretiminde Türkiye'de 9'uncu sıradayız. Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unu Ahlat'ta üretiyoruz. Şu an fiyatlar istediğimiz gibi değil, bunun düzeleceğine inanıyoruz. Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere ülkenin birçok iline ve yurt dışına da gönderiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE

2020-10-28 11:43:56



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