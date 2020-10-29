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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Bitlis’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

– Bitlis’te Cumhuriyetin 97’inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı.
Bitlis Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen tören, Vali Oktay Çağatay’ın katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyetin 97. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çağatay, “Bugün bu meydanda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği üzere Cumhuriyetimiz; 29 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan 97 yıl önce bugün ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir’ ifadeleriyle ilan edilmiştir. O günden bugüne Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi, milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşku ile idrak etmekte; en samimi duygularla kutlamaktadır. Ülke ve millet olarak daha da kuvvetli olmak ve karşımıza çıkan engelleri aşmak için ihtiyacımız olan en önemli husus, birlik ve beraberliktir. İstiklal mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için yine birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bugün de, yarın da önümüze çıkan ve çıkabilecek her türlü engel karşısındaki en büyük değerimiz ve dayanağımız bu birlik ve beraberlik duygumuzdur. Bu duyguyu güçlü tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız sorun yoktur. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Yüzyıllarca bu topraklara sahip olmak isteyen itilaf devletlerinin parçalayarak işgal ettikleri vatanımızda; bağımsız, hür ve uygar bir devlet kurmak kolay olmamış. İstiklal Savaşımız; işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı 7’den 70'e herkesin katılarak, dişiyle, tırnağıyla kazandığı, örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçmiştir” diye konuştu.
Program, Vali Çağatay’ın tebrikleri kabul etmesinin ardından son buldu.
Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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