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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle tandır evi kuran girişimci zor durumda

İHA

Devlet desteğiyle tandır evi kuran girişimci zor durumda

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kaymakamlık desteğiyle tandır evi kuran Mehmet Sani Suretli, işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle zor zamanlar yaşıyor.
Pandemi öncesi iş yerinde 4 kadınla birlikte günde 500 ekmek üreten Suretli, korona virüsten dolayı iş yerini kapatmayı düşünüyor. Güroymak ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Sani Suretli, eksikliği hissedilen tandır evini açtı. 3 yıl önce kaymakamlık desteğiyle iş yeri kiralayıp tandır kuran girişimci, tanesini 1,25 liradan sattığı tandır ekmeğinden geçimini sağlıyordu. Pandemi öncesi işlerinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Suretli, “Pandemi sürecinde 2 günde bir 200 adet ekmek üretiyorum. Şimdi işler olmayınca çalışan sayım 1 kişiye kadar düştü. İş yerimin kirasını dahi ödeyemez duruma geldim. İlçede esnaf olarak tandır ekmeği üretimini yapan tek kişi olmama rağmen işlerimde ciddi manada düşüş var” dedi.
Tandır ekmeğinin somun ekmeğinden farklı olduğunu anlatan Suretli, “Tandır ekmekleri katkısızdır. Dolapta 3 aya kadar tazeliğini korur. Hazmı kolaydır. Bu işi yaparak yöresel lezzetlerimizi, geleneklerimizi yaşatıyoruz, hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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