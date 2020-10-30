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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’ten Macron’a tepki

İHA

Bitlis’ten Macron’a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine bir tepkide Bitlis’teki sivil toplum örgütlerinden geldi.
Konuyla ilgili ortak basın açıklaması düzenleyen Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Cengiz Şahin ve Eğitime Destek Platformu Bitlis İl Temsilcisi Yılmaz Uluç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi. Ortak düzenlenen basın açıklamasında; “Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen hatemül enbiya Hazreti Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, kısacası takke düştü kel göründü. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Hemen belirtelim ki; insanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil küstahlıktır. Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Emanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi ‘bu ülke aklını mı yitirdi’ şeklinde eleştirilmiştir. Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor. Hülasa, Macron İslam’dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük batıda slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam bunu vaat etmektedir. Görünen o ki Macron, mazlumların kanı ile semirmiş emperyalist coğrafyanın, en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa’yı esir almıştır. Yıkılan ve yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. İcra ve inşa edecek olansa inanan özgür insanın iradesi ve adil dünya düzeni mücadelesidir. Ve beklenen şudur ki, sefer insana mahsus, zafer imana dairdir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salâvat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz; ya Muhammed seni seviyoruz. Ya Muhammed seni seviyoruz. Ya Muhammed seni seviyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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