Bitlis'te PKK'ya ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Ortakapı Köyü kırsalına operasyon düzenledi. "Şehit J. Er Şevket Kesip 2020-51" adı verilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü jelikan içerisinde EYP yapımında kullanılan 25 kilogram amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 2,5 litre mazot, 50 kilogram un, 50 kilogram bulgur, 5 kilogram pirinç, 5 kilogram şeker, 2 çift ayakkabı, 10 paket helva, 4 diş macunu ve 10 diş fırçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ise uzman ekiplerce olay yerinde imha edildi.

DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-10-30 13:16:15



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