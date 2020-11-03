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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

İHA

Tatvan Belediyesinin yol yapım çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde başlatılan yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Tatvan’da altyapısı tamamlanan mahallelerdeki dikey yollarda sıcak asfalt çalışması, ara cadde ve sokaklarda ise parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. İklim şartları el gerdikçe altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “İlçe merkezindeki altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yol yapım çalışması da yürütülüyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol düzenleme, sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları yapılıyor. İlçemizdeki dikey yolları ve özellikle toplu taşıma araçlarının güzergah yollarını sıcak asfaltla kaplıyoruz. Bu kapsamda Aydınlar Mahallesi’ndeki İstasyon Caddesi ve Bitlis Minibüs Durağının bulunduğu Ufuk Caddesi ile Aydınlar Mahallesi ve Sosyal Mahallesi’ndeki Taşlıtepe Caddesi, Hidayet Mahallesi’ndeki Lise Caddesi ile Tuğ Mahallesi ve Hidayet Mahallesi’ndeki Hükümet Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Diğer dikey yollarda da yol düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmamız devam edecek. Mahallelerimizde şimdiye kadar 2 bin 400 metre sıcak asfalt kaplaması yapmış olduk. Aynı zamanda mahallelerimizdeki ara cadde ve sokaklarda da parke taşı döşeme çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda da şimdiye kadar 300 bin metrekare parke taşı döşendi ve bu çalışma da devam ediyor. İlçe genelinde ayrıca 150 bin metrekare sati kaplama çalışması yürütüldü ve 4 kilometrelik eski Tatvan Ahlat yolunda tamir, düzenleme ve asfalt çalışması yürütüldü. Çalışmalarımız sezon sonuna kadar devam edecek” diye konuştu.

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