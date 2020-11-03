Otobüsle tır çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

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Bitlis'te yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırılırken, karayolu da ulaşıma kapatıldı.

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