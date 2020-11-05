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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet bankalarından Bitlis’teki işletmelere 100 bin TL’lik destek

İHA

Devlet bankalarından Bitlis’teki işletmelere 100 bin TL’lik destek

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Tezcan; Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıfbank tarafından işletmelere 100 bin TL’lik destek yapılacağını söyledi.
KOBİ’lere yönelik 100 bin liraya kadar mikro işletmeler destek paketinin hayata geçtiğini ifade eden Tezcan, “Mikro işletmeler destek paketi ile KOBİ’lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere temel maliyetlerinin karşılanması, böylelikle finansman ihracatlarının giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflenmiştir. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL’ye kadar olan firmalar yararlanabilecektir. 1 milyon TL’nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL’ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacaktır. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10’u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90’lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecektir. Mikro işletmeler destek paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi’nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanılabilecektir” dedi.

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