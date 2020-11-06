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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat’ta İzmirli depremzedeler için yardım seferberliği

İHA

Ahlat’ta İzmirli depremzedeler için yardım seferberliği

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından başlatılan “İzmir depreminin yaralarını birlikte saralım” kampanyası kapsamında toplanılan yardımlar depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İlçedeki bir AVM önünde toplanan gıda ve battaniyelerden oluşan yardım paketleri belediye personelleri ve gönüllü vatandaşlar tarafından transit araca yüklenerek İzmir’deki deprem bölgesine gönderildi. Başlatılan kampanya hakkında açıklama yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ”Öncelikle İzmir’de depremden dolayı başta İzmirliler olmak üzere ülkemize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Bu hepimizin ortak acısıdır. Van ve Elazığ depremlerinde de Ahlatlı vatandaşlarımız gayet duyarlı hareket ettiler. Burada belediyemizin çağrısı güzel bir karşılık buldu. Bu hususta desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Zaten özellikle belirtilen battaniye ve gıda ürünleri vardı. Topladığımız bu yardımları Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ediyoruz. Belediye ekiplerimizin katkılarıyla gerçekleşen bu kampanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Valiliğe teslim edilecek. Oradan da AFAD aracılığıyla İzmir’deki vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Hükümetimiz her alanda olduğu gibi burada da hassasiyetini ortaya koymuştur. Oradaki belediyelerde muhakkak gerekli alakayı gösteriyor. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklarımızın tümünün vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere harekete geçmeleri bu ülkenin her konuda olduğu gibi bu konuda da reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Belediyelerde, müteahhitlerde bu konuya çok hassasiyetle bakmamız lazım. Buradan çıkartılacak çok ibretlik dersler var. Tekrar tüm İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun” dedi.

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