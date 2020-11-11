Bitlis’te fidan dikimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl başlattığı ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de fidanlar toprakla buluştu.

Bitlis Valiliği tarafından organize edilen, öğrenci ve kurum amirlerinin katıldığı fidan dikimi Kent Ormanında gerçekleştirildi. ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında Bitlis Kent Ormanında bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Öğrenciler ve kurum amirlerinin diktikleri fidanlar, Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından düzenli olarak sulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde de bin 500 adet fidan toprakla buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Ahlat’ta fidan dikimi yapıldı. Geleceğe Nefes Ol kampanyası kapsamında düzenlenen fidan dikimine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ahlat Gençlik Kampı’nın bulunduğu alanda gerçekleşen fidan dikimine katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, fidan dikimi gerçekleştiren gençler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra fidan dikimi yapan Vali Çağatay, dünyayı ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye’nin önder olacağını belirterek, “Bu yıl burayı örnek bölge olarak seçtik. Şu anda Bitlis’te 7 ayrı bölgede toplam 100 bin ağaç olarak yürütülen faaliyeti buradaki bin 500 ağaçla devam ettirmiş oluyoruz. Malumunuz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bir projedir. Her yıl 11.11.11 diye nitelendirdiği, yani 11’inci ayın 11’inde saat 11.00’da yapılan bir faaliyettir. Bu yıl 30 ülkeden de katılım olduğunu biliyoruz. İnşallah dünyaya yayılacak ve dünyayı ağaçlandırma seferberliğinde Türkiye önder olacak. Bitlis’imize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere de teşekkür ederim” dedi.

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