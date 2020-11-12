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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesinin yol genişletme çalışmaları sürüyor

İHA

Bitlis Belediyesinin yol genişletme çalışmaları sürüyor

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin genelinde sürdürdüğü yol genişletme, duvar, asfalt, yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor.
Bahar aylarıyla birlikte kentte seferberlik ilan eden Bitlis Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bitlis Belediyesi’nin kentin genelinde sürdürdüğü çalışmalar kış ayların yaklaşması ile birlikte katlanarak devam ediyor.
Yol yapım ve ihtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalttan kaldırıma, kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalar yapıyor.
Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalar, kentte hem yaya hem de trafik akışını rahatlatıyor.
Birçok mahallede cadde ve sokaklarda bozulan yolların onarım çalışmaları devam ederken, diğer ekipler tarafından da yol yapım, istinat duvarı, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Saray, Hüsrevpaşa,Taş, Beşminare, İnönü ve Gazibey mahalleleri gibi kentin bir ucundan öteki ucuna birçok cadde ve sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ekiplerin eşzamanlı olarak kentin geneline yayıldığını belirterek, kent merkezi ve mahallelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Tanğlay, “8 Ağustos, Yükseliş İnönü ve Gazibey mahallerimizde sıcak asfalt çalışmaları sonrası yağmur suları kanalarında beton çalışmaları sürüyor. Kent genelinde bozulan yollarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Yine Saray ve Yükseliş mahallesinde duvar ve yol genişletme, İnönü ve Hüsrevpaşa Mahallesi’nde kilit parke taşı döşeme, yol yapım, kanal temizleme ve kaldırım yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda kaldırım ve yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde sıcak asfalt serim faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Şu anda kent genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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