Osman Gazi Köprüsü tekniğiyle Bitlis’te viyadük yapılıyor

Türkiye’de nadir uygulanan projelerden biri olan Osman Gazi Köprüsü tekniğiyle BitlisDiyarbakır kara yolu üzerine bir kilometrelik viyadük yapılıyor.

BitlisDiyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü bölgede ilk olurken, Türkiye’de ise nadir uygulanan projelerden biri olacak. BitlisDiyarbakır yolunun 40’ıncı kilometresinde önceki yıllarda ihale edilen ve 12 ayak üzerine inşa edilecek çelik köprünün 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki köprünün parçaları oluşturulan atölyede kaynaklanarak, belirli dönemlerde de ayaklar üzerine oturtuluyor. Yapıldıkça ayaklara doğru itilen köprüyol bittikten sonra bölgede büyük sorunlardan biri olan heyelan riski de ortadan kalkmış olacak.

Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Harita Mühendisi Ömer Kara, “Projemiz, Türkiye’nin dışında dünyada çalışma tarzı olarak tek projedir. Toplamda 12 ayağımız var. 1 ile 8 arasında eksi üç meyille aşağı iniyor. 8 ile 12 arasında ise binde beş eğimle gelen bir projedir. Yine bölgede yapılan tek proje olmasının amacı heyelanlı bölgenin dere üzerinden geçişin verilmesini öngörüyoruz. Bu bağlamda bölge için önemli bir proje olduğundan dolayı 2015 yılında ihalesi yapıldı ve 2016’da başlanılan bir projedir. Öncelikle bu köprüyolun en önemli faydası heyelanlı bölgeden kurtaracak. Daha konforlu bir ulaşım sağlanırken; Bitlis, Baykan, Batman ve Diyarbakır illerine ulaşım daha hızlı bir şekilde sağlanacak” dedi.

Bölgede böyle bir köprünün olmadığını belirten Şantiye Şefi Ömer Gökhan Karaman da, hedeflerinin belirlenen tarihte köprüyü tamamlamak olduğunu söyledi. Karaman, “Projemiz 900 metre uzunluğundan oluşan çelikten viyadük köprüsüdür. BitlisBaykan yolu üzerinde bulunan heyelanlı bölgeyi geçmek için tamamen çelik yapıdan oluşan bir köprüdür. Bölgede eşi ve benzeri olmayan, Türkiye’deki nadir köprülerden biri olacak. Şu an bulunduğumuz bölge kara yolu üzerinden geçişi zor olan heyelanlı bir bölgedir. Yapılacak bu çelik köprü bölge için önemli bir köprü olacaktır. Köprümüz 12 ayaktan oluşuyor. Bacak açıklıkları ise 80 metreye yakındır. En yüksek köprü ayağımız ise 54 metredir. Bu açıklığı geçebilmek için tamamen buraya özel bir teknik kullanılıyor. İtmesürme tekniği ile kaynak edilen köprü ayakların üzerine doğru kaydırılarak ilerliyor. Şu anda 80 personelimizle köprü inşaatımız devam ediyor. Proje 2022’de tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalarımızı ara vermeden yapıyoruz. Hedeflenen zamanda köprüyü bitireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.