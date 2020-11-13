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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te heyelanlı bölgeye çelikten viyadük

DHA

Bitlis'te heyelanlı bölgeye çelikten viyadük


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) BİTLİSBaykan yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zorlu olan bölgeye, çelikten 900 metrelik viyadük yapılıyor. 
BitlisDiyarbakır yolunun 40´ıncı kilometresinde önceki yıllarda ihale edilen, 12 ayak üzerine inşa edilecek viyadüğün 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. İtmesürme tekniği kullanılan viyadüğün inşaatında 80 kişilik personel görev yapıyor. Yaklaşık 900 metre uzunluğundaki viyadüğün parçalarına atölyede kaynak yapılırken, belli dönemlerde de ayaklar üzerine oturtuluyor.
Bölgede böyle viyadük olmadığını belirten şantiye şefi Ömer Gökhan Karaman, hedeflerinin belirlenen tarihte köprüyü tamamlamak olduğunu söyledi. Karaman "Projemiz 900 metre uzunluğundan oluşan çelikten viyadüktür. BitlisBaykan yolu üzerinde bulunan heyelanlı bölgeyi geçmek için tamamen çelik yapıdan oluşan bir köprü. Bölgede eşi ve benzeri olmayan, Türkiye´deki nadir köprülerden biri olacak. Şu an bulunduğumuz bölge kara yolu üzerinden geçişi zor olan heyelanlı bir bölgedir. Yapılacak bu çelik köprü bölge için önemli bir köprü olacak. 12 ayaktan oluşuyor. Bacak açıklıkları ise 80 metreye yakındır. En yüksek köprü ayağımız ise 54 metredir. Bu açıklığı geçebilmek için tamamen buraya özel bir teknik kullanılıyor. İtmesürme tekniği ile kaynak edilen köprü ayakların üzerine doğru kaydırılarak ilerliyor. Şu anda 80 personelimizle köprü inşaatımız devam ediyor. Projenin 2022´de tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalarımızı ara vermeden yapıyoruz. Hedeflenen zamanda köprüyü bitireceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2020-11-13 09:51:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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